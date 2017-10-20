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Новости. Общество
17:09, 20 Октября 2017

Скандал в Олонце: турфирма так и не вернула людям деньги, а дело до сих пор не возбуждено

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В полиции Олонецкого района Карелии зарегистрировано уже более 20 заявлений по фактам невозврата денег за услуги, которые предоставляла турфирма "Навигатор" (ИП Яковенко).

Об этой громкой истории "Столица на Онего" писала в конце сентября. Десятки клиентов известного в Олонце турагентства "Навигатор", собиравшиеся провести отпуск вдали от дома, остались без отдыха и без денег. При этом людям никто даже не объяснил, почему их отпуска "накрылись". Вместо этого предприниматель Ольга Яковенко (на фото), которую в городе многие считали человеком надежным, предложила написать заявление на возврат денег. Суммы у всех пострадавших разные: кому-то фирма должна 50 тысяч, а кому-то почти 200 тысяч рублей. Тем, кто написал заявление, деньги обещали вернуть в течение 10 дней.


фото: ВКонтакте

Десятидневный срок истек в начале октября. В этот четверг, 19 октября, мы связались с несколькими пострадавшими и выяснили, что денег они так не получили: ни те, кто написал заявление, ни те, кто не стал этого делать.

"Никому из тех, с кем я общалась на эту тему, деньги Ольга Яковенко не вернула. И мне не вернула тоже, - рассказала Елена К., которой несостоявшийся отдых обошелся в 59 тысяч рублей. – Офис "Навигатора" закрыт, дозвониться до Ольги невозможно: сбрасывает трубку. Еще она удалила свою страницу в "ВКонтакте".

Другая пострадавшая, Людмила П., рассказала нам, что на днях в офис "Навигатора" якобы приходили приставы, описывали имущество.

Кроме того, нам стало известно, что на сайте Avito выставлен на продажу частный дом, в котором, по крайне мере, до недавнего времени, жила Ольга Яковенко. Двухэтажный дом размером 151 м², 2011 года постройки продается за 4,2 млн рублей.

По словам Людмилы, она пока так и не получила ответа на свое заявление в полицию, которое отнесла еще в конце сентября.

"Из полиции ни ответа ни привета", - сказала Людмила П., которой турфирма должна 86 тысяч.

"Мы тоже написали заявление, но дело не возбуждают", - отметила Наталья Г., которая надеется вернуть 63 тысячи рублей.

В министерстве внутренних дел Карелии "Столице на Онего" сообщили, что в ОМВД по Олонецкому району зарегистрировано уже 22 заявления "по фактам невозврата денежных средств за туристические услуги, предоставляемые турагентством "Навигатор" (ИП Яковенко)". Месяцем ранее было всего два-три.

"В настоящее время уголовные дела не возбуждены, проводятся проверочные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что информация о местонахождении Ольги Яковенко полиции известна.

Некоторые клиенты "Навигатора", помимо полиции, также обратились в прокуратуру и суд.

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