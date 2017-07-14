Скандальный объект в Петрозаводске попал во внимание Совета при президенте России

В СПЧ обратили внимание на "Невский пассаж".

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека вынес рекомендации по итогам выездного заседания в Республике Карелия. Среди прочего участники заседания обратили внимание на неисполнение решения суда о сносе пристройки на проспекте Невского.

"В связи с незаконно построенной предпринимателями Цмугуновыми пристройкой к дому № 30 по ул. А.Невского в г. Петрозаводске резко ухудшились условия проживания в этом доме, особенно для жильцов на нижних этажах. С момента начала строительства жители многократно обращались в правительство Республики Карелия и в правоохранительные органы, однако результата их обращения не принесли. Более того, решение суда о сносе пристройки уже три года не выполняется", - отмечено в рекомендациях.

Напомним, еще в сентябре 2013 года Петрозаводский городской суд вынес долгожданное для жителей дома с пристройкой решение о сносе наземной части "Невского Пассажа", а спустя семь месяцев Верховный суд Карелии оставил его в силе. Несмотря на это пристройка до сих пор стоит как ни в чем не бывало.