Новости. Культура
13:44, 13 Июня 2017

Сказочные персонажи соберутся на Летний Новый год в Киндасово

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В Пряжинском районе Карелии 25 июня вместе с сельским фестивалем юмора отметят Летний Новый год, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

В этом году традиционный фестиваль юмора пройдет в Киндасово уже в 32 раз.

"Из-за небывало холодного лета темой киндасовских забав будет Летний Новый год. Хозяевами праздника станут карельские морозцы Паккайне и Талви Укко, а гостями – сказочные и былинные герои из разных уголков необъятной России: Алеша Попович, Царь Берендей, Государыня Масленица, Кыш-Бабай, Водяной и Василиса Премудрая, питерские эрмиты и, конечно же, главный российский Дед Мороз из Великого Устюга", - рассказали в министерстве.

На летнем празднике будет все, как и в настоящий Новый год: бой курантов, поздравление президента, концертные программы.

В концертной "новогодней" программе примут участие финалисты Всероссийского конкурса-фестиваля эпических культур из 9 регионов страны. Среди них – профессиональные и самодеятельные артисты: театры пластики и фольклора, танцевальные коллективы, певцы, сказители, музыканты.

 

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Комментарии

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User
2017-06-13 14:00:11
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