Сколько придется заплатить осужденному за сломанный электронный браслет

В УФСИН Карелии рассказали, как осужденные портят электронные браслеты, чтобы уйти из-под наблюдения инспекторов.

"Есть уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, – это обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, домашний арест", - объяснил временно исполняющий обязанности начальника уголовно-исполнительной инспекции по Карелии Владимир Каменев.

Если осужденный приговорен к домашнему аресту или ограничению свободы, то ему на ногу надевают электронный браслет.

Электронный браслет работает совместно со стационарным или мобильным устройством.

Стационарное устройство (похоже на старый дисковый телефон) используются для тех лиц, которым запрещено покидать место жительства в ночное время с 22.00 до 6.00.

Мобильное устройство контролирует, чтобы человек не покидал пределы города. Мобильное устройство (небольшая коробочка) человек носит в кармане.

Если осужденный нарушает правила ношения браслета – снимает его, ломает или выходит за пределы разрешенных границ, то на сервер в УФСИН приходит сигнал, который обрабатывается и передается на компьютер сотрудника уголовно-исполнительной инспекции.

Стоимость нового электронного браслета составляет примерно 40 тысяч рублей, браслеты старого образца стоят 110 тысяч рублей.

Читайте в материале "Хочу на зону", как осужденный час сидел в горячей ванне, чтобы утопить браслет. А также в статье можно узнать, почему люди, осужденные к исправительным работам, просятся в колонию.