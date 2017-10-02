Сколько стоит заказать шашлык в колонии строгого режима в Карелии?

Репортаж из сегежской колонии №1: как живут рецидивисты.

Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.

Что увидели по пути в колонию и как живут заключенные ИК-1 – в нашем репортаже.

Сам поселок Надвоицы встретил обшарпанными домами, пустыми улицами, по которым бегали стаи бродячих собак, на ржавых столбах висели истрепанные плакаты с поздравлениями ко Дню Победы. Картину разрухи и запустения усиливал мелкий осенний дождь.

До приезда в колонию посетили кафе. Это злачное место общепита находится в Надвоицах в гостинице "Север".

В небольшом кафе проходили поминки, но нас как гостей из столицы Карелии согласились накормить в специальной для таких моментов VIP-комнате, которую украшали розовые занавески, кожаный диван, два разбитых светильника и круглый стол, накрытый скатертью цвета бордо (жирные пятна официантки поспешили закрыть тарелками).

Но все эти мелкие недостатки щедро перекрывала вкусная еда и улыбки вежливых сотрудниц заведения.

Отобедав, выехали в колонию, по дороге увидели полуразрушенное здание школы, которую закрыли в разгар оптимизации, - теперь стоит она в центре поселка и пугает жителей черными глазницами окон.

Единственным местом, которое обозначало, что жизнь в этой местности еще теплится, - стал Надвоицкий алюминиевый завод, вернее, промышленная площадка, которую оборудуют рядом с производством в надежде на скорый приход предпринимателей. По территории ездила техника, электрики устанавливали освещение.

До колонии оставалось 3 километра. Впереди показался забор с колючей проволокой. ВОт и ИК-1 для рецидивистов.

Начальник ИК-1 Алексей Головач рассказал, что один осужденный возвращался в колонию 14 раз.

Что же может заставить человека вернуться в колонию, нам не только рассказали, но показали.

Читайте в статье "Город строгого режима", зачем в колонии кабина гласности, сколько стоит заказать шашлык на ужин и торт на День рождения.