Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
15:27, 02 Октября 2017

Сколько стоит заказать шашлык в колонии строгого режима в Карелии?

По теме

Стало известно, кого в Финляндии считают бедным
02.10.17 17:20
Пресс-секретарь главы Карелии объяснила причины своего ухода
02.10.17 16:50
Детский омбудсмен Карелии Оксана Старшова завершает свою карьеру
02.10.17 16:35
Все новости
Загрузка...

Репортаж из сегежской колонии №1: как живут рецидивисты.

Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.

Что увидели по пути в колонию и как живут заключенные ИК-1 – в нашем репортаже.

Сам поселок Надвоицы встретил обшарпанными домами, пустыми улицами, по которым бегали стаи бродячих собак, на ржавых столбах висели истрепанные плакаты с поздравлениями ко Дню Победы. Картину разрухи и запустения усиливал мелкий осенний дождь.

До приезда в колонию посетили кафе. Это злачное место общепита находится в Надвоицах в гостинице "Север".

В небольшом кафе проходили поминки, но нас как гостей из столицы Карелии согласились накормить в специальной для таких моментов VIP-комнате, которую украшали розовые занавески, кожаный диван, два разбитых светильника и круглый стол, накрытый скатертью цвета бордо (жирные пятна официантки поспешили закрыть тарелками).

Но все эти мелкие недостатки щедро перекрывала вкусная еда и улыбки вежливых сотрудниц заведения.

Отобедав, выехали в колонию, по дороге увидели полуразрушенное здание школы, которую закрыли в разгар оптимизации, - теперь стоит она в центре поселка и пугает жителей черными глазницами окон.

Единственным местом, которое обозначало, что жизнь в этой местности еще теплится, - стал Надвоицкий алюминиевый завод, вернее, промышленная площадка, которую оборудуют рядом с производством в надежде на скорый приход предпринимателей. По территории ездила техника, электрики устанавливали освещение.

До колонии оставалось 3 километра. Впереди показался забор с колючей проволокой. ВОт и ИК-1 для рецидивистов.

Начальник ИК-1 Алексей Головач рассказал, что один осужденный возвращался в колонию 14 раз.

Что же может заставить человека вернуться в колонию, нам не только рассказали, но показали.

Читайте в статье "Город строгого режима", зачем в колонии кабина гласности, сколько стоит заказать шашлык на ужин и торт на День рождения.

По теме

Стало известно, кого в Финляндии считают бедным
02.10.17 17:20
Пресс-секретарь главы Карелии объяснила причины своего ухода
02.10.17 16:50
Детский омбудсмен Карелии Оксана Старшова завершает свою карьеру
02.10.17 16:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
25.09.2017, 12:04
Росгвардия сообщила в УФАС о нарушениях в охране здания правительства Карелии
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
26.09.2017, 09:59
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду?
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста

Аналитика

Сегодня 10:00
Тема недели
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
Как изменится бывшая первая площадка ОТЗ?
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
28.09.2017 11:15
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 17
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:19
Без политики
Город строгого режима
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Реконструкция обороны города под Петрозаводском
Сегодня 13:20
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (2)
Крым
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»