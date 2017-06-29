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18:40, 29 Июня 2017
фото: © AP Photo/Henny Ray Abrams

Скончался актер фильма "Девушка с татуировкой дракона" Микаэл Нюквист

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Шведский актер Микаэл Нюквист, известный зрителям по шведской экранизации детективного романа "Девушка с татуировкой дракона", ушел из жизни во вторник в возрасте 56 лет.

Причиной смерти стал рак легких, сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на семью актера.

"Жизнерадостность и страсть Микаэла были заразительны для всех, кто знал и любил его. Его обаяние и харизма были неоспоримы. Его любовь к искусству чувствовали все, кому довелось поработать с ним", - цитирует издание заявление семьи.

Нюквист родился 8 ноября 1960 года в Стокгольме. Он исполнил роль детектива-журналиста Микаэла Блумквиста в экранизациях трилогии "Миллениум" писателя Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона" (Man som hatar kvinnor, 2009), "Девушка, которая играла с огнем" (Flickan som lekte med elden, 2009) и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" (Luftslottet som sprangdes, 2009). На счету Нюквиста также числятся работы в картинах "Погоня" (Abduction, 2011), "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (Mission: Impossible - Ghost Protocol, 2011), "Джон Уик" (John Wick, 2014) и других, отмечает ТАСС.

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