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18:20, 02 Июня 2017

Скоро у россиян будет не два, а три выходных дня

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Первый зампред Банка России Сергей Швецов не исключил, что пятница может стать выходным днем через 15 лет, сообщает "Газета.Ru".

"Момент, который очень важен, это, действительно, повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди", — сказал он на Петербургском экономическом форуме.

Швецов отметил, что, если будет три выходных дня, это откроет новые сектора, связанные с предоставлением услуг по личному времени. Он подчеркнул, что на данный момент уже около 2% населения кормит всех остальных, подчеркнув, что в будущем этот показатель будет гораздо меньше, отмечает издание.

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