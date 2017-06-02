Скоро у россиян будет не два, а три выходных дня
По теме
Первый зампред Банка России Сергей Швецов не исключил, что пятница может стать выходным днем через 15 лет, сообщает "Газета.Ru".
"Момент, который очень важен, это, действительно, повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди", — сказал он на Петербургском экономическом форуме.
Швецов отметил, что, если будет три выходных дня, это откроет новые сектора, связанные с предоставлением услуг по личному времени. Он подчеркнул, что на данный момент уже около 2% населения кормит всех остальных, подчеркнув, что в будущем этот показатель будет гораздо меньше, отмечает издание.
Комментарии