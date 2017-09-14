Скоро в Петрозаводске вновь откроется сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка, как и прежде, пройдет на ул.Инженерной, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ярмарка, ставшая уже традиционным событием осени, развернет свои ряды 6 октября на специализированной площадке в районе пересечения улиц Инженерной и Октябрьского проспекта.

На ярмарке можно будет приобрести как продовольственные, так и промышленные товары, продукцию сельхозпредприятий и фермеров, а также товары для садоводов и дачников.

На территории ярмарки, которая продолжит свою работу с 6 по 15 октября, будут отведены торговые места для пенсионеров, реализующих продукцию, выращенную на дачных и приусадебных участках, а также продающих дары природы – ягоды и грибы.