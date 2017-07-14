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Новости. Политика
14:27, 14 Июля 2017

Слабунова объяснила, почему "Яблоко" отказалось от участия в выборах главы Карелии

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Партия "Яблоко" отказалась выдвигать своего кандидата на выборы главы Карелии из-за муниципального фильтра, против существования которого выступает политическое объединение.

"Партия "Яблоко" приняла решение не участвовать в выборах главы Карелии. Причин много. Главная - пока существует муниципальный фильтр, против которого мы категорически выступаем, выборы становятся фарсом, в котором мы не считаем правильным выступать на подтанцовках у "Единой России" и у врио главы региона в частности", - сказала ТАСС Эмилия Слабунова.

Напомним, документы для участия в выборах главы Карелии подали врио губернатора Артур Парфенчиков (от регионального отделения партии "Единая Россия"), Николай Тараканов ("Родина"), Ольга Ильюкова ("Патриоты России"), Елена Гнетова ("Партия роста"), Евгений Ульянов (КПРФ), Евгений Беседный (ЛДПР), Игорь Алпеев ("Народ против коррупции") и Ирина Петеляева ("Справедливая Россия").

Выборый состоятся 10 сентября.

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