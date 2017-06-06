"Слабые люди и сейчас тоже ищут чуда": глава карельской епархии выступил в ПетрГУ

Митрополит Константин принял участие в международной конференции "Евангельский текст в русской словесности", которая открылась в госуниверситете Петрозаводска 5 июня.

Обращаясь с приветственным словом к участникам форума, владыка отметил, что Евангелие – это "глубоко реалистичная книга" и что современные люди мало отличаются от людей, живших во времена апостолов.

"Современный народ мало отличается от того народа, слабые люди и сейчас тоже ищут чуда, и Господь по своему милосердию может послать его. У каждого из нас может произойти маленькое личное чудо, но свойство его таково, что когда мы начинаем рассказывать о нем другим людям, то мы не находим достаточно выразительных слов описать, что творилось в нашей душе. Все слова кажутся какими-то "плоскими", и слушающий нас человек только пожимает плечами и не видит здесь никакого чуда. Поэтому не случайно выражение: "Мысль, высказанная вслух, является ложью", потому что глубинные чувства способны выразить только выдающиеся поэты, имеющие огромный словарный запас. У нас же запас слов небольшой, и мы даже собственные чувства далеко не всегда способны выразить", - сказал митрополит.

В рамках конференции владыка также выступил с докладом на тему "Доказательства бытия Божия по Виктору Несмелову", сообщает сайт Петрозаводской и Карельской епархии.

Научный форум будет проходить в течение нескольких дней.