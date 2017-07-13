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Новости. Общество
19:40, 13 Июля 2017

Слава разрыдалась после оскорблений Ваенги

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16 июля на Первом канале состоится премьера нового сезона шоу "Три аккорда". Он начался с выяснения отношений.

Dni.Ru побывали на съемках и стали свидетелями некрасивой сцены.

Одной из участниц первого выпуска программы стала Слава. Ведущий проекта Максим Аверин представил ее номер: "О кульбитах и трудностях отечественных путан поет Слава". Певице предстояло исполнить культовый хит 1991 года "Путана", написанный Олегом Газмановым.

Артистка появилась в подобающем образу ночной бабочки одеянии – ботфортах со шнуровкой, коротком платье. И балет ее был одет соответственно. Скандал же грянул после выступления.

Жюри не могло сдержаться и набросилось на артистку. Первой камень в огород Славы бросила Елена Ваенга. Она кричала, что это вообще не шансон и песню эту не любит, мол, артистка одета ужасно, а балет и постановка беспомощны.

Александр Розенбаум вспомнил анекдот про девушку, которая приехала в родное село и на вопрос: "Как ты стала проституткой?" – ответила: "Просто повезло". Под занавес обсуждения кучу неприятных вещей певице наговорил и Александр Новиков.

И тут уже Слава не смолчала. "Я первый раз вообще участвую в подобных проектах. И все, что вы сейчас говорите, мне неприятно слушать, – начала плакать она. – Ваши шутки, которые ко мне не имеют никакого отношения, это просто кошмар. Перед вами стоит артист, а вы куда-то уходите, и все, что вы говорите, оскорбительно. Я выложила свою душу, а вы выдаете свои дебильные комментарии".

После этой гневной отповеди Слава бросила микрофон и ушла не дождавшись оценок. Ваенга, которая, собственно, всю эту кашу и заварила, решила загладить свою вину и неожиданно для всех заявила: " Я поведу себя как проститутка и дам ей туз (высший балл)".

Автор: Феликс Грозданов

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