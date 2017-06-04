Новости. Происшествия
11:12, 04 Июня 2017

Следком Карелии начал проверку по факту гибели двух человек при подготовке гоночной трассы в Кеми

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В Кеми при подготовке трассы к соревнованиям "Кемские дебри" погибли двое мужчин, по факту их гибели проводится проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

В минувшую субботу, 3 июня, вечером в ходе подготовки трассы к соревнованиям "Кемские дебри" погибли двое мужчин.

Следователи Кеми проводят проверку по факту случившегося. По предварительной версии, причиной гибели джиперов могла стать неисправная электропроводка автомобиля.

Как и отмечали комментаторы в Сети, Игорь К. и Саша П. – члены клуба "Кемь 4х4", погибли от удара током, замыкание произошло, когда их автомобиль въехал в глубокую лужу.

Напомним, два человека погибли в ходе подготовки к соревнования "Кемские дебри".

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Комментарии

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Виктор
2017-06-04 13:19:58
Как может убить двух взрослых мужчин напряжением 12 вольт? мне кажется это бред. В том районе проходит ЛЭП 10 кВ (10000 в.) я предполагаю был обрыв провода и экипаж внедорожника попал в зону шагового напряжения, или проходила кабельная линия, под этой лужей, с поврежденной изоляцией, но ни как "неисправная электропроводка автомобиля". Скорее всего эта ЛЭП идёт на городскую водокачку, потому что вечером кратковременно пропал свет и перестала течь вода из крана.
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