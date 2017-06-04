Следком Карелии начал проверку по факту гибели двух человек при подготовке гоночной трассы в Кеми

В Кеми при подготовке трассы к соревнованиям "Кемские дебри" погибли двое мужчин, по факту их гибели проводится проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

В минувшую субботу, 3 июня, вечером в ходе подготовки трассы к соревнованиям "Кемские дебри" погибли двое мужчин.

Следователи Кеми проводят проверку по факту случившегося. По предварительной версии, причиной гибели джиперов могла стать неисправная электропроводка автомобиля.

Как и отмечали комментаторы в Сети, Игорь К. и Саша П. – члены клуба "Кемь 4х4", погибли от удара током, замыкание произошло, когда их автомобиль въехал в глубокую лужу.

Напомним, два человека погибли в ходе подготовки к соревнования "Кемские дебри".