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17:08, 21 Июня 2017

Следком начал проверку после нападения главы рыбзавода в Карелии на журналистов Лайфа

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Предпринимателю не понравился факт того, что штаб МЧС по поиску пропавших на Ладоге подростков расположился на его территории.

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Республике Карелия начали доследственную проверку после нападения местного предпринимателя на съёмочную группу Лайфа, сообщается на сайте компании.

Журналисты снимали на берегу Ладожского озера процесс поиска пропавших подростков. Штаб спасателей расположился на территории местного рыбзавода, что не понравилось его владельцу. Он потребовал от всех участников покинуть территорию его предприятия. А после вопроса журналистов, чем вызвано такое решение, разбил одному из корреспондентов нос, а также сломал и выбросил в озеро его iPhone.

"Следователями Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту избиения журналиста. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе СКР по Республике Карелия.

Как ранее сообщалось, руководитель форелеводческого хозяйства разбил нос и телефон журналисту Лайфа, когда тот пытался выяснить, почему форелевод препятствует проведению спасательной операции и выгоняет сотрудников МЧС с территории предприятия.

Корреспондент Алексей Кумачев получил телесные повреждения и лишился смартфона iPhone 6 Plus. Кроме того, из-за действий предпринимателя сотрудникам МЧС пришлось переносить свой штаб по спасению пропавших на Ладоге подростков.

Напомним, пятеро подростков отправились в плавание на моторной лодке на Ладожском озере в Карелии. В результате манёвра судно перевернулось, дети оказались в воде. Лишь двоим далось выплыть. Местонахождение трёх оставшихся до сих пор неизвестно. Поиски детей ведут более 200 человек с применением спецтехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-06-21 18:19:55
Хозяин Ладоги , кумир форели
Ломает нос , на корм пускается смартфон.
Здесь чудеса и МЧС спасается вприпрыжку
И телевидение, поджав хвосты, за ним вдогон.

Все продано, зачем соваться?!
Построен крепко замок из бабла!
ГосДума броситься писать законы
Что журналистов, только в скорых надо пропускать.

Нет силы прежней у России
И истребители впритык летят.
И журналистов вот побили
Зеленый доллар заменил и стыд и страх.

Простой народ чморят все без опаски
Заборы километрами в лесах стоят.
И для народа метры скупо отпускают
Чтобы кучнее класть всех в ряд.





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