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23:17, 19 Июня 2017

Следователи работают на месте происшествия в Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками

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В Ладожском озере перевернулась лодка с 5 подростками, на месте происшествия работают следователи, сообщили в Следкоме Карелии.

В понедельник 19 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти Ладожского озера, перевернулись и оказались в воде.

По предварительным данным, двоим детям удалось спастись, судьба троих детей не известна, ведутся поисковые мероприятия.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СУ СК России по Республике Карелия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, лодка перевернулась в районе деревни Импилахти. Двое подростков добрались до берега, троих ищут спасатели и волонтеры.

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