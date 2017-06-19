Следователи работают на месте происшествия в Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками

В Ладожском озере перевернулась лодка с 5 подростками, на месте происшествия работают следователи, сообщили в Следкоме Карелии.

В понедельник 19 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти Ладожского озера, перевернулись и оказались в воде.

По предварительным данным, двоим детям удалось спастись, судьба троих детей не известна, ведутся поисковые мероприятия.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СУ СК России по Республике Карелия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, лодка перевернулась в районе деревни Импилахти. Двое подростков добрались до берега, троих ищут спасатели и волонтеры.