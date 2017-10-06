Следователи сжалились над костомукшской лгуньей и простили ей клевету на ГИБДД

В Костомукше женщина обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления сотрудниками ГИБДД, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в июне 39-летняя жительница Костомукши обратилась в следственный отдел с заявлением о совершении инспекторами ДПС должностного преступления в отношении ее мужа.

Женщина заявила, что сотрудники полиции составили фиктивный протокол об административном правонарушении, в котором указали, что ее муж управлял квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения, хотя якобы на самом деле транспортным средством управляла она.

Однако следователи установили, что никакого преступления в отношении мужа обвиняемой совершено не было, а заявление о совершении преступления она написала, преследуя личные интересы.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину.

Учитывая, что она впервые совершила преступление, относящееся категории небольшой тяжести, извинилась перед потерпевшими, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением штрафа.