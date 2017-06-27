Следователи в Карелии занялись подростками, которых полицейский назвал "дегенератами"

В Карелии проводится доследственая проверка по факту осквернения памятника в Беломорске.

В правоохранительные органы города Беломорска обратился местный житель с заявлением о том, что группа несовершеннолетних осквернила памятник "Сынам и дочерям Татарстана и Карелии, Защитникам Отечества 1941-1945", установленный в городе Беломорске.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Карелии.

Напомним, что ранее появилась информация, что старшину полиции из Беломорска Алексей Геккина, который возмутился фото с "зигующими" подростками, привлекли к дисциплинарной ответственности. Мужчина назвал их в соцсети "моральными инвалидами" и "дегенератами". После этого в интернет начался флешмоб #лешаправ. В пресс-службе МВД по Республике Карелия заявили, что сведения о привлечении полицейского к ответственности не соответствуют действительности.