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10:03, 20 Июня 2017

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП с подростками на Ладоге

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Карельское управление следственного комитета возбудило уголовное дело по факту ЧП на Ладожском озере, где перевернулась лодка с пятью подростками, сообщает Следком Карелии.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По версии следствия, днем 19 июня пятеро подростков приехали из Сортавалы в поселок Импилахти, где один из несовершеннолетних взял у своей родственницы алюминиевую лодку с мотором.

После этого подростки отправились на прогулку по акватории залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов.

Лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде, двоим из них удалось спастись. Ребят доставили в Сортавальскую ЦРБ с диагнозом переохлаждение.

На месте происшествия работает оперативная группа ГУМЧС по Карелии, аэромобильная группировка, группа отдела полиции по Питкярантскому району. Поиском пропавших молодых людей занимаются 258 человек и 55 единиц техники. К работе привлечены два вертолета МИ-8.

К настоящему времени спасатели обследовали 9 км береговой линии, совершили облет двумя вертолетами Ми-8 МЧС 16 кв. км, с помощью плавательных средств обследовали 12 кв.км акватории озера.

"Сейчас в районе предполагаемого опрокидывания лодки водолазными расчетами начаты спуски под воду с целью обследования дна залива. Пока поиск результатов не дал", - рассказали в МЧС.

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