Следователи выясняют, как теплоход смог сесть на мель в Карелии

Следователи проверяют, почему теплоход сел на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщает Северо-Западное следственное управления на транспорте СК.

"По данному факту в Ленинградском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", — сообщает ведомство.

"Затоплено машинное отделение. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. За помощью туристы не обращались", — отмечается в сообщении.

Напомним, теплоход "А.Попов" сел на мель 20 июня в 02.30 на 1275 км ББК между 11-м и 12-м шлюзами на территории Сегежского района.