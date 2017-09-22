Следователи заинтересовались долгами по зарплатам в ГУП РК "Мост"

В настоящее время в производстве следственного комитета Карелии находится 11 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы сотрудникам предприятий.

Следственное управление на постоянной основе проводит мониторинг сведений о динамике задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий в Республике Карелия.

Так, в сентябре в ходе предварительного следствия частично была погашена задолженность по зарплате перед работниками ООО "Молочная ферма "Пряжинская" на 123 тысячи рублей; ООО "Звероферма "Пряжинская" на 659 тысяч рублей; ООО "Карьероуправление Мосавтодор филиал участок Ладожский" на 191 тысячу рублей.

По информации Государственной инспекции труда в следственном управлении инициировано проведение уголовно-процессуальных проверок по фактам невыплаты зарплаты работникам ГУП РК "Мост" и ООО "ЭКОТЕХ".