Следственный комитет Карелии направил в суд семь дел по невыплатам зарплат

Общий размер невыплаченной заработной платы по данным уголовным делам составил почти 6 миллионов рублей.

В 2017 году следователями следственного управления в суд направлено семь уголовных дел об указанных преступлениях, общий размер невыплаченной заработной платы по которым составил 5,9 миллиона рублей, пишут "Вести Карелии".

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