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18:40, 01 Июня 2017

Сломанная ячейка толкнула жительницу Петрозаводска на преступление

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Одна старушка обокрала другую в магазине.

Как сообщили в МВД Карелии, в середине мая в полицию обратилась 67-летняя жительница Петрозаводска, которая сообщила о том, что в одном из магазинов у нее украден пакет. В нем находились дорогостоящие лекарства, продукты и деньги. Причиненный ущерб превысил 6 тысяч рублей.

Полицейские установили, что, придя в магазин, потерпевшая положила пакет и сумку в ячейку для хранения вещей. Когда же она попыталась закрыть ее, то поняла, что замок не работает. Подыскав другую ячейку, женщина переложила в нее только сумку, забыв о пакете, и пошла в магазин. Отсутствие пакета она обнаружила только когда покидала торговый зал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские узнали, что вскоре после женщины сломанной ячейкой попыталась воспользоваться другая посетительница магазина. Но, положив вещи, столкнулась с той же проблемой. Когда она перекладывала свои вещи, то заметила и чужой пакет. Его она тоже взяла, положила в свою ячейку, а затем унесла с собой.

Установив личность подозреваемой в краже, оперативники пришли к ней домой, где и изъяли часть похищенного. 77-летняя подозреваемая также вернула потерпевшей и более 4 тысяч рублей, находившихся в пакете. В отношении подозреваемой возбуждено и расследуется уголовное дело согласно части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а в качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде.

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