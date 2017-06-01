Сломанная ячейка толкнула жительницу Петрозаводска на преступление

Одна старушка обокрала другую в магазине.

Как сообщили в МВД Карелии, в середине мая в полицию обратилась 67-летняя жительница Петрозаводска, которая сообщила о том, что в одном из магазинов у нее украден пакет. В нем находились дорогостоящие лекарства, продукты и деньги. Причиненный ущерб превысил 6 тысяч рублей.

Полицейские установили, что, придя в магазин, потерпевшая положила пакет и сумку в ячейку для хранения вещей. Когда же она попыталась закрыть ее, то поняла, что замок не работает. Подыскав другую ячейку, женщина переложила в нее только сумку, забыв о пакете, и пошла в магазин. Отсутствие пакета она обнаружила только когда покидала торговый зал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские узнали, что вскоре после женщины сломанной ячейкой попыталась воспользоваться другая посетительница магазина. Но, положив вещи, столкнулась с той же проблемой. Когда она перекладывала свои вещи, то заметила и чужой пакет. Его она тоже взяла, положила в свою ячейку, а затем унесла с собой.

Установив личность подозреваемой в краже, оперативники пришли к ней домой, где и изъяли часть похищенного. 77-летняя подозреваемая также вернула потерпевшей и более 4 тысяч рублей, находившихся в пакете. В отношении подозреваемой возбуждено и расследуется уголовное дело согласно части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а в качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде.