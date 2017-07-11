Buy Back в ПКФ СЛОВО на Лососинском шоссе, 39 – выгодные условия кредита и схема обратного выкупа на автомобили LADA Vesta и LADA XRAY.

ООО ПКФ "Слово" - официальный дилер LADA в Республике Карелия, предлагает программу Buy Back от ЗАО "АВТОВАЗ", реализуемую совместно с ПАО "ВТБ24". Это максимально выгодные условия на покупку автомобилей LADA Vesta и LADA XRAY, с размером ежемесячного платежа от 5900 руб/мес* и гарантией обратного выкупа автомобиля.

* Подробнее об условиях автокредитования.

LADA Vesta

LADA Vesta стильная, стремительная, яркая - такая, каким и должен быть автомобиль LADA нового поколения. Силуэт седана выдержан в единой "Икс" -концепции и выглядит гармонично и современно. Новый фирменный стиль легко узнаваем в деталях: выделенной тёмным цветом облицовке радиатора, подштамповках по бокам, световозвращателях задних фонарей. За счет приподнятой подоконной линии, удлиненного капота и покатой крыши автомобиль смотрится динамично и атлетично.

Эффектно подчеркивает смелый дизайн LADA Vesta насыщенная палитра цветов. С таким автомобилем вряд ли удастся остаться незамеченным на дороге.

LADA XRAY

LADA XRAY. Компактный – но солидный, высокий – но динамичный.

Рельефная поверхность крыльев и дверей подчеркивает динамичный стиль уверенного в себе кроссовера. Автомобиль с развитой "мускулатурой" преуспевает во всех дисциплинах: скоростная поездка по трассе, маневрирование в тесноте города, уверенное движение по грунту, снегу и неровностям урбанистического пейзажа.

Интеллектуальная система предотвращает занос автомобиля и включает ряд необходимых опций безопасности:

- антиблокировочная система тормозов (ABS): в случае экстренного торможения сохраняет управляемость автомобиля;

- усилитель экстренного торможения (BAS): при резком нажатии на педаль тормоза система автоматически повышает давление в тормозной магистрали, максимально эффективно замедляя автомобиль;

- противобуксовочная система (TCS): обеспечивает динамичный старт на скользком или неоднородном покрытии, а в случае пробуксовки одного из колес система выполняет функцию блокировки дифференциала;

- система распределения тормозных усилий (EBD): оптимально делит усилия между осями, предотвращая занос.

Не упусти свой шанс выгодно приобрести автомобиль в салоне официального дилера LADA - ПКФ СЛОВО на Лососинском шоссе, 39.

Телефон (8142) 44-44-13

Сайт - pkfslovo.lada.ru

На правах рекламы