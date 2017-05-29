"Сложная ситуация складывается с министерством экономического развития и промышленности Карелии"

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Практически полностью обновился кадровый состав республиканской управленческой команды. Вместо Олега Тельнова премьером стал Александр Чепик, вместо Олега Арминена руководителем профильного министерства экономического развития (хотя до сих пор с приставкой "исполняющий обязанности") – Евгений Жирнель, вместо Анны Поздняковой генеральным директором Корпорации развития РК был назначен Леонид Лиминчук.

Однако в настоящее время организация работы по последовательному внедрению целевых моделей практически заморожена. Уже более года в Карелии нет регионального представителя Агентства стратегических инициатив. И это при том, что в большинстве субъектов федерации действуют представители АСИ не только по направлению "Новый бизнес" (они как раз больше вовлечены в активность по повышению удовлетворённости предпринимателей фактическим отсутствием административного давления), но и по направлению "Молодые профессионалы".

Подробнее читайте здесь.

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