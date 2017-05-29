"Сложная ситуация складывается с министерством экономического развития и промышленности Карелии"

Специалисты из Карелии ждут объявления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Только вряд ли наша республика займет в нем хорошие позиции, считает политолог Олег Реут.

Практически полностью обновился кадровый состав республиканской управленческой команды. Вместо Олега Тельнова премьером стал Александр Чепик, вместо Олега Арминена руководителем профильного министерства экономического развития (хотя до сих пор с приставкой "исполняющий обязанности") – Евгений Жирнель, вместо Анны Поздняковой генеральным директором Корпорации развития РК был назначен Леонид Лиминчук.

Однако в настоящее время организация работы по последовательному внедрению целевых моделей практически заморожена. Уже более года в Карелии нет регионального представителя Агентства стратегических инициатив. И это при том, что в большинстве субъектов федерации действуют представители АСИ не только по направлению "Новый бизнес" (они как раз больше вовлечены в активность по повышению удовлетворённости предпринимателей фактическим отсутствием административного давления), но и по направлению "Молодые профессионалы".

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