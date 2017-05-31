Случаи выхода диких животных на дорогу участились в Карелии

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии обратилось к водителям с просьбой быть особо внимательными за рулем в связи с участившимися случаями выхода диких животных на проезжую часть.

По данным ведомства, наибольшее число аварий с дикими животными приходится как раз на май-июнь.

"В указанный период звери активно перемещаются на летние места обитания. Вероятность наезда на животное увеличивается в ночное и утреннее время, а также при неблагоприятных погодных условиях и в условиях недостаточной видимости", - отмечается в сообщении Минсельхоза.

На тех участках, где особенно велика вероятность встречи с лесными обитателями, установлены соответствующие дорожные знаки.

"В случае столкновения с животным и наступившей в последующем гибели животного водитель обязан возместить причинённый ущерб в соответствии с действующим законодательством", - предупреждают власти.

С начала 2017 года на дорогах Карелии в ДТП с участием автомобилей погибли пять лосей и один северный олень.

"Если вы сбили лося, сразу сообщите о произошедшем в ГИБДД и не покидайте место происшествия, а до приезда наряда ДПС обозначьте место с помощью знака аварийной остановки, включите на своем автомобиле аварийные огни. Необходимо помнить, что самое верное средство уберечь себя от столкновения — соблюдать на трассе, в особенности в зоне действия знаков "Дикие животные", скоростной режим (рекомендуемый — в пределах 70 км/час)", - заключили в ведомстве.