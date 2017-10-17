09:32, 17 Октября 2017
Служба судебных приставов проведет в Петрозаводске ярмарку вакансий
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В Центре занятости населения Петрозаводска 25 октября состоится ярмарка вакансий регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
"Представители управления проведут презентацию вакансий в Центре занятости населения г. Петрозаводска с 10 до 11 часов. Соискателям будет разъяснен порядок поступления на государственную службу и требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава-исполнителя и государственного гражданского служащего управления", - сказано в сообщении УФССП.
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