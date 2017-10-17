Служба судебных приставов проведет в Петрозаводске ярмарку вакансий

В Центре занятости населения Петрозаводска 25 октября состоится ярмарка вакансий регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

"Представители управления проведут презентацию вакансий в Центре занятости населения г. Петрозаводска с 10 до 11 часов. Соискателям будет разъяснен порядок поступления на государственную службу и требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава-исполнителя и государственного гражданского служащего управления", - сказано в сообщении УФССП.