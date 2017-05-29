Службы занятости фиксируют резкое сокращение регистрации безработных по всей Карелии

Уровень официально регистрируемой безработицы в Карелии к началу апреля сократился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 апреля 2017 года в службах занятости в качестве безработных было зарегистрировано 7516 человек. Для сравнения, 1 апреля 2016 года этот показатель составлял 8634 человек, сообщают "Вести Карелии".

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