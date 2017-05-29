11:54, 29 Мая 2017
Службы занятости фиксируют резкое сокращение регистрации безработных по всей Карелии
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Уровень официально регистрируемой безработицы в Карелии к началу апреля сократился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На 1 апреля 2017 года в службах занятости в качестве безработных было зарегистрировано 7516 человек. Для сравнения, 1 апреля 2016 года этот показатель составлял 8634 человек, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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