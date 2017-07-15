СМИ: Худилайнен сменит Катанандова в Совете Федерации

Газета "Коммерсантъ" сообщила о смене представителя от Карелии в Совете Федерации России.

"Ранее предполагалось, что Артур Парфенчиков выдвинет Ирину Петеляеву в Совет федерации, но этому воспрепятствовали "местные единороссы", сказала она. Вместо нее сенатором станет экс-глава республики Александр Худилайнен, сказал "Ъ" источник в Заксобрании. В пресс-службе губернатора кандидатов в сенаторы комментировать отказались", - пишет "Коммерсантъ".

Ранее стало известно, что бывший глава Карелии Александр Худилайнен официально получил работу в "Усть-Луга Ойл".

В настоящее время представителем Карелии от исполнительной власти в Совете Федерации является Сергей Катанандов.

Александр Худилайнен руководил Карелией с мая 2012 года по февраль 2017 года. В феврале 2016 года он получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы по расселению аварийного жилья. В феврале 2017 года врио главы Карелии назначен Артур Парфенчиков.