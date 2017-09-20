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Новости. Происшествия
14:44, 20 Сентября 2017

СМИ: Избитый в Петрозаводске на глазах у ребенка мужчина оказался инвалидом

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Интернет-журнал "Республика" выяснил, что избитый на улице Антикайнена на глазах у ребенка мужчина оказался инвалидом. Сейчас за пострадавшим ухаживает жена.

Ранее в Интернете появилось видео, как у дома 29 по улице Антикайнена двое молодых людей жестоко избивают мужчину после того, как на него указал ребенок. По данному факту полиция сейчас проводит проверку.

Журналистам "Республики" удалось пообщаться с матерью пострадавшего.

Женщина рассказала, что ее сын Дмитрий 1964 года рождения — инженер с высшим образованием — имеет инвалидность и живет в одной квартире с ней и с супругой. Она также отметила, что в понедельник вечером ее сын вышел за сигаретами. У первого подъезда кричал мальчик. Дмитрий сделал ему замечание. Потом вышли родственники ребенка и избили его, сообщила женщина.

"Сейчас избитый лежит дома. За ним ухаживает жена. Обращаться к медикам и в полицию он не хочет, однако мать желает, чтобы этому делу дали ход. По предположению собеседницы, семья, в которой есть подходящий по возрасту мальчик, живет в том же доме", - отмечает издание.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-20 16:27:15
Если инвалид с высшим образованием отказывается обращаться к медикам и полисменам, значит вынашивает план жуткой и лютой мести. Теперь эти двое будут ходить и постоянно оглядываться.
Неравнодушный
2017-09-20 16:16:37
Этот срущий-орущий "цветок жизни" так уверенно указывал пальчиком, что сразу было понятно, что у него родственники или с баблом или с должностями - интеллигентного инвалида без проблем должны завалить.
кир
2017-09-20 15:37:49
Глава взял на контроль, иначе ничего бы не делали.
эдуард3
2017-09-20 15:06:21
Зарисовки о беззащитности граждан!

Ногами били и пинали, затем в догонку кулаком
Так инвалида избивали, урок давали на потом.
Найти не могут двое суток? А ищет кто то ли вообще.?
Столица Края говорите - столичный статус здесь везде?

На Сыктывкарской так же было, с тех пор уж год минул давно
Там 5 товарищей пинали дружно, все вместе - били одного!
Звонил узнать нашли мерзавцев, в ответ - никто и не искал
На Ситилинке было четко видно и Скорая видна была

Вопрос немой - зачем вы слуги, когда найти не можете за год?!
Народ пинают сколько могут, А вы все записи под стол!




циник
2017-09-20 15:25:10
эдуард3, Капитализм, не?
эдуард3
2017-09-20 15:44:57
циник,
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет- но запашок меняет цвет.
Всю жизнь народ пинали, грабили и били - - а защищали тех, кто денежку имел.
Капитализм - ты говоришь дружище.
я думаю здесь ядовита смесь: набрали от всего плохого , что нашли во времена всевластия и завернули нежно - можете народом
наслаждаясь правом есть.

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