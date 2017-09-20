СМИ: Избитый в Петрозаводске на глазах у ребенка мужчина оказался инвалидом

Интернет-журнал "Республика" выяснил, что избитый на улице Антикайнена на глазах у ребенка мужчина оказался инвалидом. Сейчас за пострадавшим ухаживает жена.

Ранее в Интернете появилось видео, как у дома 29 по улице Антикайнена двое молодых людей жестоко избивают мужчину после того, как на него указал ребенок. По данному факту полиция сейчас проводит проверку.

Журналистам "Республики" удалось пообщаться с матерью пострадавшего.

Женщина рассказала, что ее сын Дмитрий 1964 года рождения — инженер с высшим образованием — имеет инвалидность и живет в одной квартире с ней и с супругой. Она также отметила, что в понедельник вечером ее сын вышел за сигаретами. У первого подъезда кричал мальчик. Дмитрий сделал ему замечание. Потом вышли родственники ребенка и избили его, сообщила женщина.

"Сейчас избитый лежит дома. За ним ухаживает жена. Обращаться к медикам и в полицию он не хочет, однако мать желает, чтобы этому делу дали ход. По предположению собеседницы, семья, в которой есть подходящий по возрасту мальчик, живет в том же доме", - отмечает издание.