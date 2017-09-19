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Новости. В регионах
12:12, 19 Сентября 2017
фото: Иван Секретарев / AP

СМИ: На учениях в Ленобласти вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей

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Вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей российско-белорусских военных учений "Запад-2017", есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на 66.ru, которое, в свою очередь, ссылается на осведомленный источник.

Отмечается, что инцидент произошел на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом. 

"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами", — рассказал собеседник издания.

По его словам, сгорели два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Источник издания предположил, что пострадали, скорее всего, журналисты.

Точная дата происшествия не сообщается. Собеседник 66.ru отметил, что "это случилось вчера или позавчера".

Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа, 17 сентября "в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский" экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 (…) отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха".

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Комментарии

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Инженер Брунс
2017-09-19 15:03:25
очередная рвотная провокация от либеральной оппозиции и фейковый слив, для очернения армии и государства. Если бы это была правда, то подпиндосники уже бы истерикой изошлись о нарушении прав человека, выразили бы озабоченность... в общем все то, что они всегда делают, когда страдают люди второго сорта, ибо первого сорта только англосаксы, а все прочие должны их обслуживать
YellowSubmarine
2017-09-19 14:39:16
"и не в нашем районе!" (с) И даже не в нашей стране.
Orava
2017-09-19 14:24:22
Никогда такого не было, и вот опять
andruh
2017-09-19 13:23:28
"Дождь" Ваш понос уже достал всех,хватит народ баламутить..
User
2017-09-19 14:15:59
andruh, "Дождь" разве бомбит Воронеж?
новый
2017-09-19 12:50:03
Ибо нефиг шастать где попало
Доктор Лень
2017-09-19 12:28:37
"Акулла" промахнулся... но попал.
Гость
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