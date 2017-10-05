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Новости. Общество
16:20, 05 Октября 2017

СМИ опровергли факт свадьбы Литвиновой и Земфиры: сплетня опоздала на 8 лет

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"Комсомольская правда" рассказала, почему этого не могло быть.

В сонный осенний Интернет, в котором на утро 5-го октября совершенно ничего интересного не происходило, внезапно ворвалась ошеломительная новость, пишет "Комсомолка". "Земфира и Рената поженились в Швеции" - пестрели заголовками и сайты крупных телеканалов, и гламурных сайтов, и никому не известные желтые странички. В принципе, сам текст можно было уже не читать - все было понятно. "Комсомолка" же решила на всякий случай ознакомиться.

Оказалось, что под видом новости преподнесли самую настоящую "старость". Люди радостно перепечатывали историю о том, что Рената и ее подруга после съемок картины "Волшебный кубок" в Таллинне сели на паром в Швецию. Где по прибытию зарегистрировали брак. Потом отправились гулять по городу и еще зашли на концерт Мадонны.

Удивительно, что никого не смутил факт, что съемки "Кубка" проходили в 2009-м году - тогда же и Мадонна была в туре "Sticky аnd Sweet Tour", о котором идти речь. Так что сплетня про женитьбу звезд запоздала на 8 лет. Потом сама Земфира корреспонденту еще в то время говорила, что все это адова чушь. В-третьих (если у кого-то еще остались сомнения), с юридической точки зрения Литвинова и Рамазанова никак не могли сочетаться браком в Швеции. Для этого одна из них должна быть резидентом Евросоюза минимум и постоянно проживать на территории королевства. Либо гражданкой этой страны (в этом случае не важно, живет она там или нет). Есть еще в теории вариант, что у Ренаты или Земфиры может быть вид на жительство Латвии или Кипра, и при этом прописаны они в Швеции - тогда тоже могли бы пожениться в северной стране. Но это тоже вряд ли - в стране бешеные налоги, и нужды в подобном кульбите нет никакого.

Также отмечено, что Литвинова последние месяцы проводит или в театре, занимаясь постановкой своего нового спектакля "Северный ветер", или в Париже с модельером Георгием Рубчинским. Тайная свадьба в Стокгольме - вряд ли.

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Комментарии

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User
2017-10-05 16:26:59
Ни одна скрепа не пострадала. :)
Гость
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