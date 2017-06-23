Новости. Политика
12:11, 23 Июня 2017
фото: http://karel.er.ru

СМИ отказываются освещать мероприятия "Единой России", заявил руководитель исполкома Сараев

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Руководитель исполкома регионального отделения "Единой России" Геннадий Сараев пожаловался секретарю ЦИК России Майе Гришиной на отказ СМИ в Карелии освещать деятельность партии.

В четверг в Петрозаводске состоялась встреча Майи Гришиной с представителями региональных отделений партий. Присутствовавшие решили рассказать секретарю ЦИК России о наболевшем.  

Так, руководитель исполкома отделения "Единой России" Геннадий Сараев посетовал на "отказ СМИ" освещать мероприятия партии.

"Нам говорят, что мы якобы превышаем лимит времени. Но не наша вина в том, что другие партии просто не занимают это время, - сказал он. - Если какие-то партии ничего не будут делать, мы тоже не должны ничего делать, чтобы быть с ними на равных условиях?"

С Геннадием Сараевым при этом не согласился бывший депутат Заксобрания Алексей Гаврилов ("Справедливая Россия").

"Геннадий Александрович немножко лукавит, когда говорит, что к нему не приезжают. Приезжают практически на все мероприятия, - сказал он. – А вот нам постоянно приходится стучаться в дверь: приезжайте. Не приезжают".

Руководитель регионального отделения КПРФ Евгений Ульянов рассказал Майе Гришиной об инциденте, с которым коммунисты столкнулись во время прошлогодних выборов в Петросовет и Заксобрание.

"Тогда одна из юридических фирм практически сорвала нашу кампанию. Через три дня после вывешивания наших баннеров они были сняты и уничтожены", - сказал он.

Ульянов добавив, что ответственности за случившееся пока так никто и не понес.

Подробности – вот здесь.

 

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Комментарии

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User
2017-06-23 12:42:46
Избавьте народ от ПЖиВ совсем! "Держаться нету больше сил"(с)
Гарик
2017-06-23 12:25:58
Ваш кандидат за всех вас освещается ,очень хорошо. Избирателям еще вас слушать ?? Будет перебор.
Гость
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