СМИ отказываются освещать мероприятия "Единой России", заявил руководитель исполкома Сараев

Руководитель исполкома регионального отделения "Единой России" Геннадий Сараев пожаловался секретарю ЦИК России Майе Гришиной на отказ СМИ в Карелии освещать деятельность партии.

В четверг в Петрозаводске состоялась встреча Майи Гришиной с представителями региональных отделений партий. Присутствовавшие решили рассказать секретарю ЦИК России о наболевшем.

Так, руководитель исполкома отделения "Единой России" Геннадий Сараев посетовал на "отказ СМИ" освещать мероприятия партии.

"Нам говорят, что мы якобы превышаем лимит времени. Но не наша вина в том, что другие партии просто не занимают это время, - сказал он. - Если какие-то партии ничего не будут делать, мы тоже не должны ничего делать, чтобы быть с ними на равных условиях?"

С Геннадием Сараевым при этом не согласился бывший депутат Заксобрания Алексей Гаврилов ("Справедливая Россия").

"Геннадий Александрович немножко лукавит, когда говорит, что к нему не приезжают. Приезжают практически на все мероприятия, - сказал он. – А вот нам постоянно приходится стучаться в дверь: приезжайте. Не приезжают".

Руководитель регионального отделения КПРФ Евгений Ульянов рассказал Майе Гришиной об инциденте, с которым коммунисты столкнулись во время прошлогодних выборов в Петросовет и Заксобрание.

"Тогда одна из юридических фирм практически сорвала нашу кампанию. Через три дня после вывешивания наших баннеров они были сняты и уничтожены", - сказал он.

Ульянов добавив, что ответственности за случившееся пока так никто и не понес.

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