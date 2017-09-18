СМИ: Популярная метал-группа завершает карьеру

Легендарная немецкая метал-группа Rammstein завершает карьеру, сообщили СМИ со ссылкой на источники, близкие к музыкантам.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на таблоид Bild, следующий альбом группы станет последним. Однако официального заявления Rammstein не делала.

Новый диск выйдет не раньше конца текущего года.

Ранее гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью рок-порталу Blabbermouth.net также заявил, что новый альбом может стать последним.

Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Последним релизом коллектива стал альбом Liebe Ist Für Alle Da, который вышел в 2009 году, после чего наступил длительный перерыв в его творчестве. За это время солист группы Тилль Линдеманн успел поработать со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном.

Вместе они создали проект Lindemann и выпустили в 2015 году пластинку Skills in Pills.