СМИ: Путин подарил Валаамскому монастырю яхту "Паллада"

СМИ сообщили о дорогом подарке монастырю в Карелии.

Напомним, сегодня президент страны прибыл на Валаам и принял участие в торжествах по случаю Дня памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Как пишет Newsru.com, Обозреватель Коммерсантъ FM Сергей Цехмистренко сообщил с Валаама: "Прибыли мы на место и увидели огромную яхту под названием "Паллада" - как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю".

Предположительно, речь идет о бывшей президентской яхте "Паллада", которая в прошлом удостоилась пристального внимания прессы: сообщалось, что это белоснежное двухпалубное судно длиной 31 метр было построено по заказу Кремля на Московском судостроительном заводе в 2002-2003 годах и обошлось, по разным данным, в 4-6,7 млн долларов.

"Рядом стоят еще несколько яхт поменьше, - рассказал Цехмистеренко. - На входе в монастырь стояли рамки, уже проверяли с самого утра, а в небе барражировали вертолеты авиаотряда "Россия".

Также обозреватель описал резиденцию, в которой будет жить президент на Валааме: "Это такое двухэтажное здание с домовой церковью, очень красивой, все отделано мрамором, совершенно церковь. Построена резиденция была несколько лет назад, но сейчас в значительной степени обновлена, как мне рассказали, особенно с точки зрения убранства вот этой домовой церкви".

Цехмистеренко отметил, что на его глазах из этого здания вышли несколько человек в одежде дайверов и проследовали к Ладожскому озеру, из чего сделал вывод, что "там будет обеспечена и такого рода охрана".

В то же время он опроверг сведение о якобы зачистке острова от паломников к визиту высоких гостей. По его словам, паломники сейчас спокойно живут на корабле под названием "Адмирал Кузнецов", поставленном на прикол.

Год назад Путин на торжественной литургии в Спасо-Преображенском соборе попросил братию монастыря молиться о российских военных, погибших в Сирии во время атаки террористов на вертолет МИ-35М, и причастился.