СМИ: Путин сегодня приедет на Валаам в Карелию

Президент России Владимир прибудет сегодня на Валаам.

Об этом сообщил Rupolit.net со ссылкой на несколько анонимных телеграм-каналов. За несколько дней до этого в монастырь приехал патриарх Кирилл. Сообщают, что на острове президент пробудет в течение нескольких дней – остров закрыт для посещений вплоть до 13 июля.

"Сегодня Президент приедет на Валаам, к старцам. Летние посещения монастыря уже стали традиционными. Президент посещает литургию, исповедуется, причащается. И большую часть времени посвящает беседам с братией монастыря и настоятелем епископом Панкратием. По разговорам, именно во время посещения Валаама Президент определяется с лично важными решениями. Якобы, в 2012 году именно на Валааме он получил благословление идти на третий президентский срок", - пишет "Незыгарь".

Согласно другим данным, именно на Валааме будет решаться вопрос о передаче РПЦ Исаакиевского собора.

О прибытии патриарха Кирилла на Валаам сообщалось еще 10 июля. Глава РПЦ традиционно посещает монастырь в период празднования памяти основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских (11 июля). По информации "Фонтанки", накануне визита высокопоставленных лиц небо над Валаамским монастырем было перекрыто для частных самолетов.

"Воздух над Валаамом будет закрыт, по разным данным, до 13 или до 18 июля (по разным данным)", - сообщает издание.

В понедельник 10 июля состоялось заседание Патриаршего Попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря.