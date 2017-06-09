СМИ сообщили об акте самосожжения бывшей жительницы Карелии на заводе в Белоруссии

Работница "Коминтерна" подожгла себя на проходной завода в Гомеле.

Как сообщает "Витебск онлайн", женщина, облитая воспламеняющей жидкостью, подожгла себя со словами "У меня украли 18 лет стажа".

Женщина находилась на больничном. Причины, толкнувшие ее на отчаянный шаг, пока не известны.

Как пишет издание, удалось лишь выяснить, что в последние месяцы она занималась оформлением пенсии и у нее возникли трудности с восстановлением стажа в России.

До переезда в Беларусь она жила и работала в Карелии.

"Попытка самосожжения произошла в пятницу около 07:30, это случилось на проходной предприятия", — сообщает sputnik.by.

Сотрудники предприятия вызвали спасателей. Женщина жива, она доставлена с ожогами в больницу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.