СМИ сообщили об угоне иномарки у бывшего судьи Арбитражного суда Карелии

В Петербурге неизвестные угнали автомобиль Mazda, принадлежащий бывшему судье Арбитражного суда Карелии.

Об этом пишут "Невские новости" по ссылкой на УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в ночь на 5 июля в одно из отделений петербургской полиции поступило сообщение от гражданки 1968 года рождения, которая заявила об угоне своего автомобиля.

"Известно, что женщина – уроженка ГДР, проживает в Петербурге в доме по проспекту Металлистов и является судьей Арбитражного суда в отставке по Республике Карелия", - сказано в сообщении.

Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что в районе с 20 часов 4 июля по 0.20 5 июля она не нашла своего белого автомобиля марки Mazda 2014 года выпуска, который был припаркован во дворе ее дома.

"Известно, что автомобиль оборудован иммобилайзером, штатной сигнализацией и застрахован. В ведомстве сообщают, что на протяжении последних суток от дома по указанному гражданкой адресу машина не эвакуировалась", - отмечает издание.