16:55, 24 Октября 2017
СМИ узнали об идее Минфина ограничить валютные операции
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Минфин предлагает внести изменения в законодательство, касающиеся операций с валютой, которые проводят предприятия-экспортеры.
Эта инициатива особенно затрагивает такие регионы, как Карелия, где на экспорт работает более 80% организаций.
Как пишет газета "Ведомости", от экспортеров могут потребовать репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.
Вот здесь – подробнее.
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