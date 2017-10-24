СМИ узнали об идее Минфина ограничить валютные операции

Минфин предлагает внести изменения в законодательство, касающиеся операций с валютой, которые проводят предприятия-экспортеры.

Эта инициатива особенно затрагивает такие регионы, как Карелия, где на экспорт работает более 80% организаций.

Как пишет газета "Ведомости", от экспортеров могут потребовать репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

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