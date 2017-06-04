СМИ: В дачном кооперативе в Тверской области мужчина расстрелял 9 человек

Жертвами массовой стрельбы в Тверской области стали четыре женщины и пять мужчин.

Бойня произошла в садоводческом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района. Тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями были найдены на дачном участке. Тело еще одной женщины – в багажнике автомобиля, сообщают "Вести.ру".

По предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве. Подозреваемый – москвич 1972 года рождения – распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей.

Произошла ссора, после которой он уехал к себе домой, а потом вернулся с охотничьим ружьем и расстрелял собутыльников.

Одной женщине удалось спастись – она спряталась под одеялом. Именно она вызвала на место происшествия полицию.

По данным ТАСС, последня жертва была убита после отказа копать себе могилу.

Нападавший был задержан, с ним проводятся следственные действия. Назначены судебные экспертизы. Уже опрошены соседи и другие свидетели.

Как сообщает ТАСС, дело передано следователям центрального аппарата Следственного комитета.