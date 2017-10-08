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Новости. Общество
09:54, 08 Октября 2017

СМИ: В Финляндии впервые зарегистрирована "мужская беременность"

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В Финляндии в первый раз столкнулись с ситуацией, когда транссексуальный мужчина вынашивает ребенка.

При рождении мужчина, вынашивающий ребенка, получил женские документы, однако позже он прошел через операцию по смене пола и в прошлом году получил официальные документы на мужское имя, а также мужской идентификационный номер (henkilötunnus).

В какой-то момент мужчина-трансгендер решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, чтобы попытаться забеременеть – в этом его поддерживал партнер, пишет Yle со ссылкой на  издательство Lännen Media.

По словам пары, беременность проходит хорошо, однако компьютерные программы, которые используются в системе здравоохранения, не распознает ситуацию, в которой беременность развивается у человека с мужским идентификационным номером. Как сообщает пара, с бюрократическими проблемами приходится сталкиваться ежедневно – как в женской консультации, так и в больнице.

По словам социального работника, занимающегося вопросами транссексуальности в организации по защите прав меньшинств Seta, нельзя быть уверенным наверняка, что это первый случай "мужской беременности" в Финляндии.

"Теоретически если биологическая женщина меняет с помощью операции пол на мужской, то после операции можно сделать перерыв в гормональной терапии и выносить ребенка. Возможно, какая-нибудь другая пара уже прибегла к этому методу", - заявила Маарит Хууска.

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