СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным

Сотрудник следственного управления СК Карелии задержан в Карелии за несколько минут до начала "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, к которому он намеревался обратиться со скандальной информацией.

Об этом сообщает челябинское агентство новостей "Доступ".

По информации издания, в Карелии был задержан старший лейтенант юстиции, заместитель руководителя одного из отделов регионального СУСК, ранее работавший в следственных органах Челябинска.

"В четверг, 15 июня, замруководителя одного из следственных отделов СУ СКР по Республике Карелия был задержан сотрудниками ФСБ по поручению Четвертого следственного управления ГУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). В отношении него возбудили уголовное дело. Произошло это за несколько минут до начала "Прямой линии" с президентом, во время которой следователь намеревался обратиться к главе государства и руководителю СКР Александру Бастрыкину", - говорится в сообщении.

В сети появился рапорт, подписанный задержанным.

В СУСК по Карелии и УФСБ пока не комментируют данную информацию.