Новости. Криминал
12:37, 16 Июня 2017

СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным

По теме

СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
16.06.17 12:37
Лоухский браконьер пообещал застрелить инспектора рыбохраны и сжечь его дом
16.06.17 11:50
В Карелию вернули предпринимателя, объявленного в международный розыск
16.06.17 09:27
Все новости
Загрузка...

Сотрудник следственного управления СК Карелии задержан в Карелии за несколько минут до начала "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, к которому он намеревался обратиться со скандальной информацией.

Об этом сообщает челябинское агентство новостей "Доступ".

По информации издания, в Карелии был задержан старший лейтенант юстиции, заместитель руководителя одного из отделов регионального СУСК, ранее работавший в следственных органах Челябинска.

"В четверг, 15 июня, замруководителя одного из следственных отделов СУ СКР по Республике Карелия был задержан сотрудниками ФСБ по поручению Четвертого следственного управления ГУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). В отношении него возбудили уголовное дело. Произошло это за несколько минут до начала "Прямой линии" с президентом, во время которой следователь намеревался обратиться к главе государства и руководителю СКР Александру Бастрыкину", - говорится в сообщении.

В сети появился рапорт, подписанный задержанным.

В СУСК по Карелии и УФСБ пока не комментируют данную информацию.

По теме

СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
16.06.17 12:37
Лоухский браконьер пообещал застрелить инспектора рыбохраны и сжечь его дом
16.06.17 11:50
В Карелию вернули предпринимателя, объявленного в международный розыск
16.06.17 09:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-16 13:43:52
Может правды искал , а его...)))
новый
2017-06-16 13:16:52
Старлейчик думал, что индульгенцию в кармане носит? Где регистрация, дата и номер исходящего документа? Сгноить в камере.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
12.06.2017, 09:48
Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Аналитика

Сегодня 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 1
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 10
14.06.2017 14:47
Первый внедорожник SKODA KODIAQ: открытие нового мира
14.06.2017 09:15
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Приключения Колобка
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Весь этот мир
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»