Снег в Петрозаводске будут убирать с помощью "химии"?

Мэрия предложила разрешить уборку снега на тротуарах с помощью химреагентов.

Члены рабочей группы по подготовке изменений в Правила благоустройства в Петрозаводске рассмотрели предложение городской администрации, касающееся использования противогололедных материалов во время зимней уборки.

По словам представителя комитета ЖКХ, подрядчику, ответственному за уборку снега, нужно разрешить использовать для очистки тротуаров от снега химические материалы. Сейчас их можно применять только на проезжей части; тротуары в Петрозаводске разрешено посыпать лишь песком и другими фрикционными (повышающими коэффициент сцепления) материалами.

В городской администрации считают, что уборка тротуаров с помощью химреагентов потребуется подрядчику в тех случаях, когда удалить снег силами дворников будет затруднительно. Речь идет о сильных снегопадах, не дающих возможности вовремя убирать выпавшие осадки. Посыпка тротуаров песком в таких условиях также никакого эффекта не принесет. При этом представители комитета ЖКХ подчеркивают, что убирать снег подрядчик будет исключительно с разрешения мэрии и только пескосоляной смесью.

Участники рабочей группы выразили опасение, что для этих целей подрядчик сможет использовать другие, более опасные химические реагенты, способные нанести вред животным и обуви.

Депутат Дмитрий Романов сказал, что в Правилах благоустройства необходимо прописать погодные условия, при которых городские власти смогут разрешать уборку тротуаров с помощью химреагентов. С этим предложением согласился депутат Виталий Голов. По его мнению, нужно также определить, какую ответственность будет нести подрядчик, если решит воспользоваться химическими материалами без согласования с администрацией.

В результате руководитель рабочей группы, вице-спикер Петросовета Ольга Билко предложила вновь рассмотреть предложение комитета ЖКХ на следующем заседании. К этому времени сотрудники мэрии должны в письменном виде зафиксировать, какие именно химические материалы можно будет использовать для уборки снега на тротуарах и при каких условиях городские власти смогут согласовывать их применение.