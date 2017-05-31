17:00, 31 Мая 2017
Снегопад ожидается на севере Карелии в первый день лета
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В четверг, 1 июня, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, на севере пройдет снег.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики пройдут кратковременные осадки, на севере – местами сильные в виде мокрого снега и дождя; возможно налипание снега.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью +1, +6, местами до -2 градусов по Цельсию. Днем +7, +12, местами +3, +7.
В Петрозаводске небольшие кратковременные дожди.
Температура ночью +3, +5, а днем +8, +10 градусов.
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