Снимок фотографа из Карелии заставил восхищаться миром вокруг

Работа Игоря Подгорного вошла в список фотографий, где нет ни капли фотошопа.

AdMe.ru собрал фотографии со всего света, от которых просто невозможно оторваться. Среди собранных работ снимок фотографа из Карелии Игоря Подгорного. Фото называется "Блинчатый лед".

"Наша планета поистине уникальна и прекрасна, чудеса, происходящие каждую минуту и каждую секунду, заставляют восхищаться миром вокруг. И всю эту красоту нужно лишь уметь разглядеть", - написал AdMe.ru.

На портале представлены 25 поразительных фотографий, в которых нет ни капли фотошопа.