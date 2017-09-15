Снятый в Петрозаводске фильм "Последний романтик" покажут в "Премьере"

В Центр культуры "Премьер" 24 сентября в 16.00 состоится премьера фильма карельского режиссера Ивана Кульнева "Последний романтик".

Ленту представит режиссер Иван Кульнев, автор короткометражного фильма "Озеро" (2009) и художественной картины "Человек из банки" (2012).

В фильме снимались: Андрей Некрасов, Юлия Куйкка, Надежда Толубеева, Людмила Исакова, Наталья Ермолина, Александра Анискина, Любовь Копылова, Леонид Прокофьев, Виктория Федорова, Александр Довбня.

"В одном провинциальном городке живет Борис. Он мастер на все руки и единственный мужчина во всем доме, который может починить все что угодно. Конечно, все одинокие женщины пытаются обратить на себя его внимание. Но увы, он абсолютно непроницаем к женским уловкам, и все их попытки обречены на провал. Но однажды в его дворе появляется таинственная незнакомка, которая не намерена так просто отступать", -говорится в описании к ленте.

Фильм будет демонстрироваться до 30 сентября.