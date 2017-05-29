Снос "Биг Бена" снова откладывается

Башню с часами на площади Гагарина в Петрозаводске в этом году не снесут.

Как рассказала в понедельник журналистам глава карельской столицы Ирина Мирошник, власти города пока не решаются самостоятельно демонтировать "Биг Бен".

"Мы по собственнику еще не определились, а это первично. Здесь исполнение решения суда относится к собственнику. И вмешательство в эти ситуации для нас может быть наказуемым. Поэтому мы дальше пока не развиваем эту тему", - сказала она.

"Но однозначно в этом году нам необходимо реализовать другие проекты", - добавила Ирина Мирошник.

Речь в частности, идет о проектах, включенных в программу "Комфортная городская среда", и спортивных площадках, которые появятся в Петрозаводске благодаря помощи Москвы и Санкт-Петербурга, уточнила градоначальница.

То есть в этом году "Биг Бен" демонтирован не будет? – задали уточняющий вопрос журналисты.

"Нет. Если только сам собственник вдруг не решит исполнить решение суда", - резюмировала глава города.

Напомним, башня с часами, известная в народе как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано. По словам главного архитектора Петрозаводска Евгения Фролова, данной компании-собственника больше не существует.

В этом году мэрия провела конкурс проектов на благоустройство площади Гагарина. Победителем была признана "космическая композиция" Александра Кима и Алексея Скрипицына. Планировалась, что именно она появится на привокзальной площади вместо "Биг Бена". Но впоследствии реализация проекта была приостановлена.