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11:28, 29 Мая 2017

Снос "Биг Бена" снова откладывается

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Башню с часами на площади Гагарина в Петрозаводске в этом году не снесут.

Как рассказала в понедельник журналистам глава карельской столицы Ирина Мирошник, власти города пока не решаются самостоятельно демонтировать "Биг Бен".

"Мы по собственнику еще не определились, а это первично. Здесь исполнение решения суда относится к собственнику. И вмешательство в эти ситуации для нас может быть наказуемым. Поэтому мы дальше пока не развиваем эту тему", - сказала она.

"Но однозначно в этом году нам необходимо реализовать другие проекты", - добавила Ирина Мирошник.

Речь в частности, идет о проектах, включенных в программу "Комфортная городская среда", и спортивных площадках, которые появятся в Петрозаводске благодаря помощи Москвы и Санкт-Петербурга, уточнила градоначальница.

То есть в этом году "Биг Бен" демонтирован не будет? – задали уточняющий вопрос журналисты.

"Нет. Если только сам собственник вдруг не решит исполнить решение суда", - резюмировала глава города.  

Напомним, башня с часами, известная в народе как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано. По словам главного архитектора Петрозаводска Евгения Фролова, данной компании-собственника больше не существует.

В этом году мэрия провела конкурс проектов на благоустройство площади Гагарина. Победителем была признана "космическая композиция" Александра Кима и Алексея Скрипицына. Планировалась, что именно она появится на привокзальной площади вместо "Биг Бена". Но впоследствии реализация проекта была приостановлена.

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Комментарии

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Неравнодушный
2017-05-29 12:07:12
Какие "собственники", такие и уродства.
тетка
2017-05-29 12:00:10
А что мешает обещанный рынок на Калинина организовать?
Негодяй
2017-05-29 11:39:26
Левину выдать кирку - пусть сносит, ему такие СИТУАЦИИ не страшны. Его как Ирину не накажут.
Гарик
2017-05-29 11:32:44
Пока не до них ...,надо церквушку втюхать.... все силы" активных" горожан туда.))
Гость
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