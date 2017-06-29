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09:32, 29 Июня 2017

Снова работает дневная группа автошколы на Первомайском

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Хорошая новость для тех жителей Петрозаводска, которые живут в районе Первомайского проспекта и желают получить права.

В классе автошколы Престиж на Первомайском, 20 снова работает дневная группа.

Начало занятий в 16.00, с понедельника по четверг. Продолжительность занятий – 1,5 часа.

Хотите учиться на Первомайском. 20 днем? Просто приходите на занятия и учитесь! Денег брать с собой не нужно. только ручку и тетрадку.

Первая неделя занятий в автошколе Престиж – бесплатная, на пробу. Понравится - начнете платить деньги. Не понравилось? Не платите!

Обучение по данному адресу ведется на категории "М" (скутер), "А" (мотоцикл), "А1" (легкий мотоцикл), "В" (легковой автомобиль), "C" (грузовая машина), "D" (автобус), "СЕ" (прицеп к грузовику), "ВЕ" (прицеп к легковой)

Для тех, кому удобнее учиться в других районах города, есть классы автошколы на Ключевой, Кукковке, Зареке, Голиковке, Древлянке, в Центре

Тел. автошколы "Престиж" для справок: 27-45-45.

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