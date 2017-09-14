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Новости. Общество
11:04, 14 Сентября 2017

Со следующей недели изменится расписание рейсов с автовокзала Петрозаводска

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Ряд рейсов отменят из-за закрытия дачного сезона.

Как сообщили в компании "Карелавтотранс", в связи со значительным сезонным снижением пассажиропотока с 18 сентября в расписаниях будут изменения.

Вводится рейс № 110 Машезеро через Шапшезеро, отправление в 15.35.

Отменяются рейсы № 108 Машезеро в 15.35; № 109 Шапшезеро в 14.05; № 110 Машезеро через Шапшезеро в 7.35 и в 20.15; дачи 31/41 км в 14.35 по пятницам, субботам и воскресеньям; № 130Э Лучевое-2 Экспресс в 7.40; № 131 Тулгуба/Лучевое-2 в 7.40 по субботам; № 616К Другая Река через Кварцитный в 16.15 по пятницам, субботам и воскресеньям.

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