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18:20, 29 Июня 2017

Собака стала отличной матерью для котят

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В Финляндии осиротевшие малыши нашли заботливую мамашу.

Собака по кличке Хирра "усыновила" трех осиротевших котят, которых работники нашли на территории завода Stora Enso в финском Аньяланкоски, сообщает Yle. Обычно собаки выступают в роли приемных матерей только для других щенят, но котята, судя по всему, пробудили в Хирре материнские инстинкты.

На прошлой неделе работники завода Stora Enso в Аньяланкоски услышали жалобный писк и обнаружили в одном из укромных уголков на территории производства трех котят. Матери поблизости не было. Когда она не появилась и на следующий день, работники приняли решение отнести котят в приют для брошенных животных.

- Когда котят принесли к нам, им была от силы неделя от роду – глазки только-только открылись. Котята были очень голодными и худыми, судя по всему, мать-кошка отказалась от них после родов, - комментирует Меа Уски, сотрудница приюта.

Живущая в приюте собака по кличке Хирра сразу же проявила к котятам недвусмысленный интерес. Хирра впервые ощенилась год назад и после того, как выкормила своих щенков, у нее проснулись материнские инстинкты. Хирра взяла котят под свою опеку и выхаживает их как родных.

Хотя кормятся котята молоком из бутылочки, Хирра умывает их после кормежки и спит вместе с ними на своей лежанке. Если котята лежат в своем ящике, Хирра периодически приходит проверить, все ли у них хорошо, облизывает и нежно трогает котят лапой.

- Дочка Хирры из первого помета, Веркка, осталась у нас в приюте, и сейчас Хирра учит и ее, как ухаживать за котятами, - смеется Уски.

Котята, найденные на заводе, получили имена согласно месту рождения: Стора, Энсо и Кюми. К ним в компанию недавно попала и Хеллеви – маленькая серая кошечка, найденная на заброшенной ферме.

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