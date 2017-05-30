Собчак предложила ввести в Монако налог для туристов, чтобы бедные не мешали отдыхать богатым

Высказывания Ксении Собчак о разделении бедных и "бохатых" в социальной сети сильно возмутили пользователей, и они обрушились на нее с критикой.

Как пишет uznayvse, с начала мая Ксения Собчак, оставив шестимесячного сына Платона на попечении бабушек и нянь, отправилась в турне по заморским странам.

Первым делом она посетила Китай и Японию, побывала на модном биеннале в Милане, отдохнула в Турции и на несколько дней вернулась в Москву, чтобы ради приличия побыть с сыном, которому 18 мая исполнилось полгода.

Весело отметив день рождения Платона, Собчак, в качестве редактора глянца упорхнула на Каннский кинофестиваль, где продолжила наслаждаться жизнью. Однако даже после окончания светского мероприятия Ксения не стала возвращаться домой, а решила продолжить путешествие и направила свои стопы в королевство Бутан, за духовным просветлением.

О своих впечатлениях от посещения страны Собчак написала в Инстаграм.

"Попала в закрытую страну невероятной красоты, - восхитилась в Инстаграме Ксения. - Начало мне уже нравится - молодой король Бутана продвигает концепт "эксклюзивного туризма": по закону турист должен потратить (и предъявить документ) не менее 250 долларов в сутки на человека плюс налог 70 долларов за день пребывания. Что отрезает сразу кемпинги и кучи китайцев. В итоге – чисто и пока очень-очень красиво. Надо такой закон подсказать принцу Альберту, а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько, что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует".

Последние строки сильно возмутили пользователей, пишет паблик uznayvse, и они обрушились на Собчак с критикой.

"Сколько снобизма в одном репосте... Золотая девочка...", "Ну да, "бохатая жизнь" в Монако ждет конца сентября, пока всякие Ксении там нафотографируются и нагуляются, а потом уж и они, звезды и богачи, туда потянутся", "Богатой Ксении Собчак мешает получать удовольствие чернь, которая-таки ездит по тем же маршрутам, что и "ее светлость", "Что она думает о той части, что не может себе этого позволить (80% остального населения России), остается только догадываться", "Значит, вам хорошо там, где нет такого сброда, как мы? – пишут Собчак в комментариях. - Желательно, чтобы вас окружали богатые и знаменитые! А небогатый рабочий класс и китайцы должны сидеть дома и ни в коем случае не ездить в Монако, дабы не мешать вам отдыхать!" - писали пользователи.