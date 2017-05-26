Собчак унизила красота Шейк

Собчак написала в социальной сети необычное признание.

Модель русского происхождения Ирина Шейк и телезвезда Ксения Собчак стали почетными гостями гала-ужина, пишет womanhit.

Россиянки с удовольствием позировали фотографам. Немного позже Собчак выложила их совместное фото в своем микроблоге, посетовав в подписи на несправедливость жизни и сногсшибательную красоту модели.

"Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так,как я не выглядела даже в 18:((( Обидно,конечно,но жизнь в принципе несправедлива. Решила фривольно", - написала Собчак в "Инстаграме".