21:30, 26 Мая 2017
Собчак унизила красота Шейк
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Собчак написала в социальной сети необычное признание.
Модель русского происхождения Ирина Шейк и телезвезда Ксения Собчак стали почетными гостями гала-ужина, пишет womanhit.
Россиянки с удовольствием позировали фотографам. Немного позже Собчак выложила их совместное фото в своем микроблоге, посетовав в подписи на несправедливость жизни и сногсшибательную красоту модели.
"Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так,как я не выглядела даже в 18:((( Обидно,конечно,но жизнь в принципе несправедлива. Решила фривольно", - написала Собчак в "Инстаграме".
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